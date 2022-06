Suzano abre inscrições para programa de qualificação de jovens na região

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Formare em Suzano (SP). Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe, a iniciativa tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e o mercado de trabalho.

De 2005 até o momento, já foram mais de 750 jovens capacitados(as) pela iniciativa nas regiões de Suzano (SP), Imperatriz (MA) e Mucuri (BA) e em 2021 a iniciativa foi ampliada para duas novas unidades em Aracruz (ES) e Três Lagoas (MS), tornando a Suzano uma das empresas com maior número de escolas Formare no Brasil. Dos(as) formados(as), 65% estão no mercado de trabalho, o que reforça o compromisso de promover uma mudança positiva na sociedade por meio da educação. Além disso, dos(as) jovens que passaram pelo programa, 67% (466 jovens) continuaram estudando após a conclusão da formação.

Em Suzano, estão disponíveis 20 vagas para o curso gratuito de Operador(a) de Processo de Produção. Interessados e interessadas em participar do processo seletivo precisam atender alguns pré-requisitos, como ter 18 anos ou 19 anos completos até 31 de julho de 2022; ter renda per capita de até um salário-mínimo por pessoa da residência; não ser filho(a) de colaborador(a) da empresa; ter Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; residir próximo das operações da empresa; ter disponibilidade de horário para estudar no período das 8h às 16h, de segunda a sexta durante o curso; e não ter vínculo de aprendiz. Todos(as) os(as) candidatos(as) que atendem esses requisitos vão participar do processo seletivo que incluirá prova de matemática e português, além de outras etapas.

Dentre os benefícios oferecidos pelo programa estão a capacitação profissional gratuita com carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar e seguro de vida. As aulas são ministradas por voluntários(as) capacitados(as) pela Fundação Iochpe que compartilham talento e experiência com os(as) jovens. Ao todo, serão 10 meses de curso entre disciplinas práticas e teóricas, proporcionando mais oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para esse público no mercado de trabalho.

Inscrição

Para participar do programa, candidatos e candidatas devem conferir todos os pré-requisitos e se inscrever (preenchendo a etapa de pré-cadastro e na sequência a ficha de inscrição) por meio da plataforma AVA: http://avaformare.org.br/cadastro/, até o dia 13 de junho. As etapas do processo acontecerão remotamente.