Sub-18 do Desk Manager Mogi Basquete iniciará no Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de Basketball já começou e a categoria sub-18 do Desk Manager Mogi Basquete irá estrear no sábado (22).

Organizado e realizado pela Federação Paulista de Basketball (FPB),as disputas das equipes estão no começo, mas a todo vapor. Esse primeiro confronto do time mogiano será contra o F.R. Mirassol, às 17h, no ginásio do Clube Monte Líbano, em São José do Rio Preto.

A equipe, que agora será comandada pelo técnico multicampeão Milos Alexander, terá os atletas: Nathan, Raul, Issa, Arthur, Pedroso, Cardoso, Reimerink, Walter, Valsecchi, Julio, Leonardo, Vitoriano, Machado, Isac, B. Lohan, Schoeffer, Dalla e Gustavo. O grupo ainda terá como auxiliar o treinador Wagner Reimerink.

Além do confronto de estreia, no mês de março, o time ainda enfrentará o São Paulo, no dia 27 (quinta-feira), às 17h, no ginásio do Morumbi, e no dia 30 (domingo), encara o F.R. Marília, às 15h, no ginásio Hugo Ramos.

Todos os confrontos da equipe em casa serão de portões abertos para a torcida mogiana.

Atletas terão seu primeiro confronto contra o F.R. Mirassol