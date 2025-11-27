Sub-13 do Mogi Basquete chega invicto à Final da Série Ouro do Paulista

Equipe entra em quadra nesta sexta-feira (28), no Ginásio Hugo Ramos, com 28 vitórias em 28 jogos e a chance de conquistar mais um título para a base

O Sub-13 do Mogi Basquete inicia nesta sexta-feira (28) a disputa da Final da Série Ouro do Campeonato Paulista, em casa, no Ginásio Municipal Prof. Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Com uma campanha irrepreensível, o time chega ao quadrangular decisivo invicto, embalado por números expressivos e pela oportunidade de escrever mais um capítulo vitorioso na história da base mogiana.

Sob o comando do técnico Caio Bueris e do preparador físico Matheus Godoy, a equipe alcançou a fase final com 28 vitórias em 28 partidas, sendo o único time do Estado de São Paulo a manter 100% de aproveitamento na competição. Além da invencibilidade, o Sub-13 ainda possui o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato.

A temporada vem sendo marcada por importantes conquistas. O time já levantou os troféus do Campeonato Metropolitano, do Campeonato Estadual e da Liberty Cup, resultados que confirmam a força do trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube.

A estreia na decisão acontece nesta sexta-feira (28), às 19h, contra o São José Basketball/Atleta Cidadão, abrindo oficialmente a programação do quadrangular final. A entrada é gratuita, e a torcida está convidada a transformar o “Hugão” em um grande palco de apoio aos jovens atletas.

A sequência de jogos segue no sábado (29), às 15h, com o vencedor do Jogo 01 enfrentando o perdedor do Jogo 02, e às 17h, o vencedor do Jogo 02 contra o perdedor do Jogo 01. No domingo (30), às 9h, jogam os perdedores dos dois primeiros confrontos e, às 11h, acontece a partida decisiva entre os vencedores, que define o campeão da Série Ouro 2025.

O excelente desempenho do Sub-13 reflete o momento especial vivido pela base do Mogi Basquete, evidenciando o comprometimento da comissão técnica, dos atletas e da estrutura oferecida pelo clube na formação de novos talentos. Com entrada gratuita, a torcida mogiana tem papel fundamental nesse desafio e está convidada a torcer pela equipe rumo a mais um título histórico.