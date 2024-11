Sub-12 do Mogi Basquete vence Campeonato Paulista 2024

Em momento histórico, os meninos são campeões paulistas

Em um fato inédito, a categoria sub-12 do Mogi das Cruzes Basquete conquistou o título de Campeão Paulista 2024 na série Ouro, após bater o São Paulo por 70 a 54 no domingo (24), no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos.

A competição, organizada e realizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB), teve como times participantes, além do Mogi: Círculo Militar de São Paulo, Clube Campineiro de Regatas e Natação, E.C. Pinheiros, S.E. Palmeiras Internacional de Regatas, Santo André/ABAPA, AMAB/Girafinhas/Mauá, F.R. Alphaville, C. A. Paulistano, Clube Esperia, São Paulo F.C., São José Basketball/Atleta Cidadão, Jacareí/ABJ, Instituto Brazolin/São Bernardo, Double Votorantim Basket.

Em um campeonato que durou boa parte do ano, os meninos do Mogi Basquete se doaram e demonstraram um espírito de união e de objetivo comum.

Num total de 43 jogos, desde março, divididos entre as etapas: Inicial, 1º turno, 2º turno, Play-off, Final Four e Final, o time mogiano venceu 35 partidas, perdendo apenas oito. Com a pontuação alcançada, disputou a série Ouro do Campeonato. De acordo com o técnico dos 16 meninos, Caio Bueris, esta foi a primeira vez que o Mogi Basquete conseguiu ser campeão da série. Sobre a sensação, revela que “é indescritível, porque é um time que passou por uma seletiva, e pegamos todos os jogadores que estão conosco até agora. Não dispensamos nenhum, não tivemos contratação”.

A vaga para a final foi possível após a equipe vencer o São José por 78 a 64, mas para o Caio a confiança fez com que os meninos chegassem no topo da competição: “Eu ensino a parte técnica, ensino o garoto a jogar basquete de verdade. Faço a criança confiar no trabalho e nela mesma. O nosso trabalho é ensinar o fundamento para o menino”.

Fora os ensinamentos sobre o esporte, o sub-12 aprendeu sobre valores e fazer por merecer. “Se o jogador não fizer por merecer, não adianta, o aro e a bola não se vendem. Conosco, a criança aprende a ter independência, que está cada vez mais raro nos adolescentes”, revela o técnico.

Para o presidente do Mogi Basquete, Dimas Martins, a formação da base é importante para um equipe de basquete. “Vemos a evolução de um ano para cá dos meninos. Eu sei da entrega. É muito gratificante ver o sub-12 cheio de responsabilidade. Só posso dar parabéns a eles, pois tenho muito orgulho de estar como presidente do Mogi e poder ver isso, ver essa molecada voar”, revela.

Além do título, atletas da equipe receberam premiações individuais. Os destaques mogianos foram: Vinícius Vidal (MVP das finais) e Igor Peral e Vinicius Júnior, com os troféus de Quinteto Ideal.

O sub-12 do Mogi Basquete é a única equipe de base do clube a chegar na série Ouro da competição.

Agora, o time disputará um quadrangular com os times do interior, juntamente com o São Paulo F.C, Bauru e Limeira, do dia 13 a 15 de dezembro, no interior do estado, em Limeira.

O time vencedor do campeonato é composto por Iago da Paz Mancio, Davi Godoi Andreuci Torres, Samuel Vieira Maciel Antunes, Vinicius Meves de Oliveira, Vinícius Vidal Quintiliano, Adrian Luciano Campos de Morais, Gustavo Eduardo Miranda Mendonça, Enzo Xavier Ribeiro, Arthur Henrique de Souza Braga, Vinicius Hamaguchi Salvarani Junior, João Pedro Nepomuceno Gonçalves, Denys Zunigo Stersa, Igor Willian Domingos Botelho, Igor Peral Pereira, Miguel Lucas de Siqueira Santana, Kaue Yuri Máximo da Costa. Todo o trabalho desenvolvido pelo Caio teve parceria com o preparador físico, Matheus Rodrigues de Godoy Silva.

Os atletas jogaram 43 partidas, de março até novembro