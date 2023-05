Soulcial e S.Stein lançam coleção de joias com propósito social

A Soulcial, que nasceu no Polo Digital de Mogi das Cruzes durante a pandemia da Covid-19, e a S.Stein, empresa mogiana com mais de 40 anos de atuação na área de joias, lançaram na sexta-feira, dia 12 de maio, uma coleção de joias com propósito social. Segundo as empresas, 100% do lucro obtido com a venda será destinado às entidades sociais parceiras da Soulcial. No total, 40% serão destinados diretamente à entidade escolhida pelo comprador da joia e a outra parte será reinvestida no projeto.

O anúncio oficial da parceria foi feito durante a 1ª edição do evento “Notas que Conectam”, realizado na sexta-feira, dia 12 de maio, no Polo Digital de Mogi das Cruzes.

“Joias é o que sei fazer na essência do meu profissionalismo e na minha herança genética. Materializo símbolos de amorosidade, pertencimento, afirmação e a sabedoria universal através dos metais. Para mim, o colar não é só uma joia e sim um símbolo de uma grande transformação; um reforço positivo de que faço parte de uma legião de beija-flores, que acredita em um mundo mais próspero, abundante e amoroso não só para mim, mas como para todos os que estão neste País, neste Planeta, nesta dimensão”, revela a designer de joias e diretora de Marketing da Soulcial e da S.Stein, Stephanie Stein.

As joias serão colocadas à venda, inicialmente, no site da S.Stein. No momento, apenas dois modelos estão disponíveis. “A parceria com a S.Stein chegou para nós como um presente. É uma honra ter conosco mais uma empresa comprometida com a causa social e que acredita em nosso propósito”, disse o co-CEO da startup, Rodrigo Morales. Segundo ele, há outras linhas de joias sendo desenvolvidas, em parceria com a S.Stein.

“As joias nasceram de uma conversa com a Stephanie. Inicialmente, a ideia era homenagear as pessoas que se identificam com o propósito da Soulcial. Porém, percebemos que era possível fortalecer ainda mais as ações que desenvolvemos e, de alguma forma, reverter isso em benefício das entidades”, conta a também co-CEO da Soucial Juliana Bertin.

A mogiana Stephanie Stein, que representa também as lojas S.Stein, é formada em design de joias pelo IED (Instituto Europeu di Design), com duas pós-graduações, uma pelo IED e outra pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), além de cursos na área, em Nova York e na Itália.

A joia

A primeira joia desenvolvida pela S.Stein, e já disponível para venda, é a própria marca da Soulcial: um beija-flor. A inspiração vem da conhecida fábula do beija-flor, que consegue mobilizar toda a floresta para conter um incêndio, a partir da ideia de que para salvar a todos, basta cada um fazer a sua parte. “O beija-flor tem a compreensão de que cada indivíduo pode reequilibrar as relações e colaborar para a sociedade onde está inserido”, diz a Soulcial em seu manual de identidade visual.

Lançamento

O lançamento oficial da parceria foi feito durante a 1ª edição do evento “Notas que Conectam”, que reuniu empresas e entidades da Região do Alto Tietê. Na ocasião, também houve palestras e workshops sobre ESG (práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança) com especialistas do mercado.

Soulcial

Desde 2020, as ações da Soulcial beneficiaram mais de 30 entidades sociais do Estado de São Paulo, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em doações de 360 cidades paulistas. No total, a startup tem mais de 6 mil doadores recorrentes.

Uma das principais ferramentas da Soulcial é um aplicativo, por meio do qual é possível doar cupons fiscais com e sem CPF, direcionando os impostos para uma entidade social. Utilizando uma plataforma gameficada, é possível criar ações e ampliar o número de doadores.

Com o app, a Soulcial conecta colaboradores de empresas a projetos de impacto social. Além de gerar doação para uma entidade social, os doadores acumulam até 5% de cashback e concorrem a prêmios nas competições. Para as empresas, a Soulcial realiza o acompanhamento de dados da ação realizada, com relatórios e métricas ESG.