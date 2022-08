Síntese traz o novo álbum “Ambrosia” ao Sesc Mogi

Síntese está de volta e apresenta em Mogi das Cruzes seu mais recente álbum (2020) chamado “Ambrosia“. O show gratuito acontece nessa quinta, 04/8, 20h, na tenda do Sesc Mogi.

O novo vinil reúne composições fortes e de envergadura, possuindo 20 músicas emblemáticas que expõe todo o poderio lírico dos artistas. Caminhando do clássico boombap até o atual trap, cantam sobre suas vivências, suas visões de mundo e claro, críticas sociais. Com flows diversos, métricas precisas e interpretações viscerais, passam genuíno sentimento a cada frase dita.

O álbum possui a pontual participação de Barba Negra e produções musicais assinadas por Davi Chaves, DJ Willião, Trooh Hippi, AXL, Dario, Leo Spektrum, Blood Beatz e o próprio Neto. Rafael Gomes mixou e masterizou, no AudioFusion Bureau.

(Foto: Matheus Bonafé)

Mais sobre o Síntese

O Síntese era uma dupla de São José dos Campos que se lançou no mercado do Rap nacional com o disco Sem Cortesia em 2012, depois de colocar na rua uma demo e uma promo – além do vídeo da faixa “4:20”.

Com bases completamente lo-fi, faixas curtas, quase nenhum refrão, e versos como “matar por um Nike, morrer de chinelo”, Neto e Leo conquistaram muitos fãs. Quando lançaram o Sem Cortesia, eles já tinham parado com o rap. Ambos tinham deixado tudo de lado e soltaram o álbum sem pretensão alguma na internet. Em 2013, Neto voltou sozinho a tocar o caminho da música com o Síntese e até lançou o single “Interno”.

Neto foi muito incentivado a retomar a caminhada do Síntese como projeto solo. Desse período em diante, através de intenso trabalho, ele se envolveu mais no cenário nacional, viajou por quase todo o território brasileiro e dividiu inesquecíveis momentos de estúdio e de palco com grandes nomes do RAP NACIONAL e da MÚSICA como Criolo, Black Alien, Rael, Ganjaman, Projetonave e Marcelo Yuka.

Show Ambrosia, com o Síntese

Quando: 04 de agosto, 20h

Livre | Grátis

Onte: Sesc Mogi da Cruzes – Rua Rogério Tácola, 118/ Bairro Socorro