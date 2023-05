Sinfônica lança Quinteto de Cordas em concerto nesta sexta no Vasques

A Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes apresenta para o público o seu primeiro “Quinteto de Cordas”, em uma audição marcada para esta sexta-feira (26), às 20 horas no Theatro Vasques. O espetáculo é gratuito e os ingressos devem ser retirados no próprio teatro uma hora antes.

O Quinteto de Cordas da Sinfônica é formado por Rodrigo Silva (violino), Lidiane Vieira (violino), Moisés Gabriel (viola), Mayra Viner (cello) e Camilo Pinto (contrabaixo). Todos são professores de projetos musicais desenvolvidos pela associação.

Para a estreia do grupo, o repertório foi escolhido a dedo pelos músicos e o diretor artístico, maestro Lelis Gerson. “É uma noite especial para todos nós e vamos corresponder ao momento com um espetáculo incrível, preparado com muito carinho para divulgar o nosso primeiro Quinteto de Cordas”, descreve o maestro.

O público vai conferir Valsa das flores, Alla rústica, Adágio Nepomuceno, Suite Saint Paul, Aquarela Toquinho, Arioso, Eine Kleine e Preludio da Bachiana 4.

A Associação Sinfônica de Mogi mantém os grupos musicais Orquestra Sinfônica Jovem, Orquestra Minha Terra Mogi, Quarteto de Cordas e Big Band, além do Projeto Pequenos Músicos desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de Mogi.