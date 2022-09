Sinfônica fará concerto especial nesta sexta-feira

Mais de 300 artistas participarão de um mega concerto especial que a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes preparou para comemorar os 462 anos de Mogi das Cruzes. O concerto faz parte da programação cultural oficial da cidade e vai acontecer no dia 2 de setembro, às 19h30, na Avenida Cívica.

Com direção artística e regência do maestro Lelis Gerson, o concerto vai proporcionar ao público um repertório totalmente eclético e ritmado, que vai mesclar a música clássica com os principais gêneros da atualidade, incluindo até o RAP. “Vamos unir a música clássica com o samba, choro, pop, rap e rock para oferecer uma audição inusitada e muito especial para comemorar os 462 anos da nossa cidade e também marcar os 20 anos de Sinfônica, celebrados também no mês de setembro”, frisa Lelis Gerson.

Para esse concerto eclético, a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes convidou os músicos mogianos Aline Chiaradia, Bruna Sandoval, Demétrio Ferrari, Fernando Maque, Guilherme Dela Plata, Henriette Fraissat, Joyce Camargo, Niw Rap e Alícia MC, PH (Paulo Henrique) e Xavier. No repertório o público vai conferir: “Caça e caçador”, “Skyfall’, “Rap me faz feliz”, “Força estranha”, “Summertime”, “Estrada da vida”, “Xote das meninas”, “Deixa a vida me levar” e “Amazing grace”.

O mega concerto não para por aí. Um coro de mais de 300 vozes formado pelos Canarinhos do Itapety e do Coral da Terceira Idade, interpretará “Whisky a Go-Go”, “Felicidade” e Estúpido “Cupido”. O Coral da Terceira Idade é um dos mais novos projetos musicais da Sinfônica, que fará sua estreia neste evento.

“um momento muito importante para o coral porque é a sua primeira participação em um evento da cidade”, revela Lelis Gerson. A regência dos corais é de Fernanda Assis. O evento é gratuito.