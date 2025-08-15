Sincomércio, Fecomércio-SP e CONDEMAT+ avançam em melhora na segurança

O Sincomércio do Alto Tietê, representante do comércio varejista regional, com o apoio da Fecomércio-SP e em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+), que reúne 14 cidades, está liderando um movimento estratégico para ampliar a segurança pública na região.

Na semana passada, a entidade participou de uma reunião no Centro Integrado de Operações Coordenadas (CICC), em São Paulo – estrutura que centraliza o Programa Muralha Paulista e conecta sistemas de monitoramento de órgãos de segurança, concessionárias de energia, gás, telefonia e outros serviços essenciais.

Da visita, surgiram três ações prioritárias que dependem do envolvimento dos prefeitos e da Câmara Técnica de Segurança do CONDEMAT+, como mapear quais municípios possuem centrais de monitoramento, indicar os responsáveis por essas centrais para reunião direta com o comando do CICC e avançar com a adesão de todas as cidades ao Programa Muralha Paulista.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, ressaltou que a integração das centrais já existentes com o CICC pode gerar resultados imediatos: “Essa conexão permite respostas mais rápidas e eficientes em situações de segurança, beneficiando toda a população e o comércio local. É um ganho real para todos.”

O CONDEMAT+ terá papel decisivo na adesão de todos os 14 municípios ao Muralha Paulista. A segunda fase do programa vai incluir também sistemas privados, como câmeras de segurança de comércios, condomínios e empresas.

“Com o engajamento do setor privado, criaremos um cinturão de proteção para o Alto Tietê. Quando poder público e iniciativa privada trabalham juntos, todos ganham em segurança e confiança para investir”, completou.

Atualmente, os municípios integrantes do consórcio são: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

Representantes lideram movimento para avançar em segurança pública nos 14 municípios do CONDEMAT+