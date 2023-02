Sincomércio e Sebrae fazem palestra sobre a atualização da Lei Mogi Mais Viva

O Sincomércio e o Sebrae organizam no próximo dia 14 de fevereiro, terça-feira, uma palestra para esclarecimentos sobre a atualização da Lei Mogi Mais Viva.

O encontro será na Câmara Municipal, a partir das 19h, e é direcionado a comerciantes e empreendedores em geral. O evento tem inscrição gratuita, que pode ser feita por este link.

A Lei Mogi Mais Viva foi criada para estabelecer regras sobre o uso da publicidade no espaço urbano da cidade. No entanto, com o passar dos anos, e principalmente durante a pandemia da Covid-19, foi aumentando a necessidade de uma revisão nas normas, de forma a fomentar o crescimento dos negócios.

Dentre as principais alterações, destacam-se a permissão para inclusão de marcas publicitárias em 1/3 do anúncio que levam o nome dos estabelecimentos e a utilização de anúncios nas vitrines em datas comemorativas. Será permitido também propagandas em ônibus (busdoor) e outros pontos do transporte público e os centros comerciais poderão divulgar na fachada as marcas das lojas instaladas nos complexos.