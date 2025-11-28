Sincomercio de Mogi terá estúdio profissional para TV, podcasts e produções digitais

Espaço será operado pela The Moon Comunicação & Produção

O Sincomercio de Mogi das Cruzes está implantando um estúdio profissional de produção audiovisual em sua sede, com inauguração prevista entre dezembro e janeiro de 2026. O projeto surgiu a partir de convite do presidente do Sincomercio e da CDL, Valterli Martinez, e é realizado em parceria com a The Moon Comunicação & Produção, empresa que presta serviços à entidade há três anos.

O espaço tem como responsável Marcelo Menezes, diretor e fundador da The Moon, empresa também responsável pela gestão da Com Brasil Alto Tietê, emissora formada pela parceria entre CDL, Sincomercio e The Moon. O estúdio está em fase final de montagem, passando pelos últimos ajustes técnicos e gravação de pilotos.

A estrutura foi projetada para atender podcasts, telejornais, talk shows, programas ao vivo e gravados, entrevistas, debates, conteúdos institucionais, produções para redes sociais e transmissões ao vivo de eventos esportivos, culturais e institucionais. O complexo contará ainda com um auditório equipado para até 120 pessoas, além de camarim, banheiros e áreas de apoio.

O estúdio terá estrutura para entrevistas por link, com qualidade profissional, possibilitando a participação de convidados de outras cidades, estados ou países. O uso será destinado a associados do Sincomercio, produtores independentes, produtoras locais e ao público em geral, mediante agendamento e avaliação de um conselho editorial. Haverá tabela de valores acessível, com descontos e condições especiais para associados.

As transmissões ocorrerão pelas principais operadoras de TV por assinatura, como Sky, Claro e Vivo, além do YouTube, Portal da Com Brasil Alto Tietê e TVs Smart. A grade oficial ainda está sendo organizada, mas já há projetos em desenvolvimento, como telejornal, programas de entrevistas, conteúdos informativos sobre comércio, podcasts temáticos e bate-papos culturais.

Os interessados podem obter informações pelo telefone ou WhatsApp, diretamente com o Sincomercio ou pelo e-mail.

DESTAQUE

The Moon Comunicação e Produção – dentro do Sincomercio de Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Coronel Souza Franco, 74 – Centro

Telefone/WhatsApp: (11) 9 9946-7685

E-mail: contato@estudiothemoon.com.br

Valterli Martinez e Marcelo Menezes marcam uma nova fase da comunicação no Sincomercio de Mogi das Cruzes