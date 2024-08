Sincomercio avalia o mercado e oferece dicas para lojistas no Dia dos Pais

Com aumento de endividamento, comerciantes são orientados a oferecer descontos

No ano de 2024, o Dia dos Pais deve apresentar um resultado melhor do que no mesmo período no ano anterior. Além disso, há outras variáveis que contribuem para essa expectativa, mesmo que ainda não se conheçam.

De acordo, com Valterli Martinez, presidente do Sincomercio de Mogi das Cruzes, até o momento, os dados do mercado de trabalho em junho de 2024, considerando o período de julho de 2023 a maio de 2024, acusam, no Alto Tietê, cerca de cinco mil pessoas a mais no mercado de trabalho formal, o que também representa um input de renda significativo.

A taxa de juros está estabilizada, favorecendo a tomada de crédito na comparação com o ano anterior, e o percentual de famílias endividadas do Alto Tiete cresceu 2,22% em junho de 2024 em relação a junho de 2023. O dado ficou acima da média da região Sudeste (0,73%) e acima da média nacional (0,53%). Na passagem de maio para junho deste ano, o número de devedores de Mogi das Cruzes cresceu 0,01%. Na região Sudeste, na mesma base de comparação, a variação foi de ‐0,13%. Neste sentido, Valterli faz algumas considerações: “Orientamos o comerciante a ofertar descontos nas vendas à vista ou por PIX”.

Apesar de ficar atrás de datas comemorativas de grande relevância para o varejo, como o Natal e Dia das Mães, a busca por presentes para o Dia dos Pais representa um movimento importante, especialmente, para varejos especializados. “Além de vestuários e calçados, itens que assim como nas outras datas também aparecem entre os procurados para presentear, também costumam ter impactados os segmentos de perfumaria e cuidados pessoais”, conta o representante do Sincomercio. Outros itens, – como os esportivos, ferramentas, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação -, também são procurados como presenteáveis, além do varejo de alimentos e bebidas especializado.

Entre os itens destinados a presentes disponíveis no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e mensurados na Região Alto Tiete, calças compridas masculinas apontam altas de 0,66% nos preços; 1,20% nos agasalhos masculinos; 0,98% no preço das camisas e camisetas masculinas; 1,27% em sandálias e chinelos; 5,32% para bermudas e shorts masculinos; 5,50% em sapatos masculinos; 4,77% no preço de tênis; e 4,84% em perfumes. Por outro lado, o preço de relógios de pulso teve queda de 4,11%.

Como dicas para os lojistas, Valterli orienta que: “Desperte o interesse do consumidor, seja na loja física quanto na internet; elabore vitrines e posts lembrando a todos que a data se aproxima; apresente as opções que sua loja oferece para a data; prepare opções de acordo com seu público-alvo, com sugestões de presentes e kits para todos os orçamentos”. Realizar estes passos em parceria com ações de venda focadas na data, deixar os preços competitivos e anunciá-los, e preparar a sua equipe de vendas para encantar com o atendimento e aumentar as suas vendas darão o lucro desejado no Dia dos Pais.

