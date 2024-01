SIMPAR abre vagas de estágio em Mogi das Cruzes e São Paulo

A SIMPAR – holding que controla as empresas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Automob, CS Infra e BBC – abriu vagas de estágio para as áreas de finanças, planejamento estratégico e relações com investidores na cidade de Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de janeiro.

As vagas são voltadas para estudantes do ensino superior dos cursos de economia, engenharias, ciências econômicas e administração que tenham disponibilidade para trabalhar no formato presencial no bairro do Itaim Bibi (SP) ou na cidade de Mogi das Cruzes.

“Temos nossa gente como principal diferencial em todos os nossos negócios, queremos encontrar talentos alinhados a nossa cultura, assim como contribuir para sua formação e desenvolvimento. Sem dúvida, essa troca contribuirá para uma jornada de muitas oportunidades e para o crescimento da Companhia”, afirma Janete Zambom, gerente geral de DHO e recrutamento e seleção da SIMPAR.

Os interessados devem cursar o ensino superior, com conclusão da graduação prevista para a partir do segundo semestre de 2024. O programa de estágio terá duração de 12 meses, que podem ser prorrogados por mais 12 meses, além das diversas oportunidades de desenvolvimento profissional, incluindo a possibilidade de efetivação.

Processo seletivo

Após a inscrição no perfil da Companhia no site da Gupy, os candidatos participarão de testes online e entrevistas. Após essa etapa, os inscritos vão participar de painéis com a presença de executivos do grupo. A etapa de admissão acontecerá em fevereiro de 2024 e marcará a conclusão do processo.

Benefícios

O programa oferecerá como benefícios: bolsa-auxílio, auxílio transporte, seguro de vida e refeição no local de trabalho ou vale-refeição.

Serviço

Programa de estágio SIMPAR.

Vagas em Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo.

Inscrições abertas até 12 de janeiro.

Inscrições e outras informações no site: https://shorturl.at/itwyF