Show marca lançamento do álbum ‘Vive’, de Juliana Rodrigues Trio

Do piano, bateria e baixo para o estúdio; dos instrumentos para as plataformas digitais; e agora da internet para os palcos. ‘Vive’, o mais recente trabalho de Juliana Rodrigues Trio, formado por Juliana Rodrigues, Abner Paul e João Benjamin, será lançado em um show marcado para o próximo dia 24 de junho, no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes.

Até aqui, além da divulgação das nove músicas no Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Napster e Tidal, o álbum já pôde ser ouvido em algumas lives realizadas pelo grupo. Mas a proposta deste trabalho, que valoriza o improviso, mostra a alma e celebra a vida, só pode ser concluída no contato com o público. Em uma apresentação ao vivo, presencial.

Responsável pela bateria, Abner comemora o fato de agora, em 2022, a situação da pandemia de Covid-19 finalmente permitir a realização desta última etapa. O que ele quer é “tocar e rodar” com o ‘Vive’, disponibilizado na internet há um ano.

“Hoje, a sensação é a mesma de um ano atrás. Porque a gente não teve o show de lançamento. Gostaria que tivéssemos tido várias sensações, em vários shows, em vários lugares, para públicos diferentes, mas a gente não fez, por conta da pandemia. Por isso a expectativa é grande”, diz ele.

Juliana completa. “É uma reestreia. Na live a gente tocou, mas essa vai ser uma grande oportunidade de falar para o público, de apresentar melhor o trabalho que já mostramos de diversas formas”.

A artista faz referência aos vários formatos em que ‘Vive’ foi exibido, como a minissérie documental ‘Sobre Vive’, com depoimentos que mostram a sinergia entre os integrantes do grupo (Juliana Rodrigues no piano e direção geral, Abner Paul na bateria e João Benjamin no baixo).

“Sempre mostramos por meio de outros materiais, ou falando através de uma tela. Acho que essa oportunidade para estar mais perto do público é bem importante para encerrar este processo de fazer o disco. Ele precisa ser apresentado à comunidade”, conclui ela, que além de músicas do trabalho atual, tocará também outras surpresas no Teatro Vasques.