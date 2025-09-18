Show de Hipnose promete surpreender no Bunka Matsuri em Suzano

O público do Bunka Matsuri, festa da cultura nipo-brasileira realizada pela ACEAS Nikkey, neste fim de semana (dias 20 e 21) terá a chance de viver uma experiência inédita e interativa neste ano. No domingo, 21 de setembro, das 12h às 13h, o hipnoterapeuta Rodrigo Chung apresentará um show de hipnose ao vivo, em que os espectadores poderão participar de forma voluntária e sentir de perto os efeitos da hipnose.

“É uma experiência única, que vale a pena ser vivida. O público se surpreende com o poder da mente e a leveza do processo”, afirma Rodrigo Chung.

O Bunka Matsuri chega à sua 14ª edição e será realizado nos dias 20 e 21 de setembro, na sede da ACEAS Nikkey (Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, Suzano). O evento é gratuito e reúne música, arte, gastronomia e entretenimento para toda a família.

Além do show de hipnose, a programação conta com apresentações culturais e musicais, como taikô (tambores japoneses), os cantores Joe Hirata, a dupla Midori e Mayumi, além de exibições dos alunos do CENIBRAS, colégio mantido pela ACEAS.

Os visitantes também poderão apreciar a tradicional culinária japonesa, com pratos como yakissoba, lamen, bifum, sushi e muito mais.

O evento conta com o fomento do ProAC SP e apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O hipnoterapeuta Rodrigo Chung estará no dia 21, no Bunka Matsuri