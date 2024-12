Shoppings de Mogi e Suzano terão sorteios especiais para o Natal

Natal recheado de prêmios é nos shoppings de Mogi e Suzano

Os shoppings de Mogi das Cruzes e Suzano organizaram campanhas de Natal pensando principalmente nos seus visitantes, com premiações que enchem os olhos do público.

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi, está com a campanha que irá sortear dez iPhones 16 e ainda presenteará clientes com panetones da Cacau Show.

Para participar do sorteio, é necessário acumular R$ 400 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção e cadastrar os cupons fiscais no aplicativo Prizor para, assim, receber um número da sorte.

Quem preferir fazer a troca dos cupons fiscais de segunda a quarta-feira tem direito a números da sorte em dobro. Quanto mais números, maiores as chances de ganhar um dos dez iPhones 16, de última geração.

Valem cupons fiscais somente de compras do período da promoção, iniciada no dia 1º deste mês e com término em 24 de dezembro. O sorteio será realizado pela Loteria Federal do dia 8 de janeiro e a apuração será no dia 9, com a divulgação, em seguida, dos dez premiados.

O aplicativo Prizor, onde deve ser feito o cadastro das notas fiscais, está disponível para ser baixado, gratuitamente, na loja de aplicativos acessível em smartphones com sistemas Android ou IOS.

Juntando R$ 400 em notas fiscais, também durante o período da campanha, e feito o cadastro no aplicativo, clientes ganham um panetone Gotas de Chocolate da Cacau Show (limitado a 2 por CPF, enquanto houver estoque).

Já o Mogi Shopping vai sortear um GWM Ora zero quilômetro elétrico e presenteará clientes com panetones. O empreendimento também proporcionará shows de corais, apresentações de pianistas e concerto especial de Natal com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes neste mês.

Para participar da promoção, basta juntar R$ 700 em compras realizadas entre 2 de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas e quiosque participantes, e cadastrar no programa “Juntos”, por meio do aplicativo do shopping, para receber um número da sorte.

Clientes devem tirar fotos dos cupons fiscais de compras e enviar via aplicativo para gerar pontos para o número da sorte.

O sorteio do carro será pela Loteria Federal do dia 8 de janeiro de 2025 e o resultado será divulgado no dia 10, nas redes sociais do shopping.

Cadastrando notas no valor total ou soma de R$ 700, o cliente ganha um panetone Mogi Shopping by Ofner (limitado a 1 por CPF e enquanto durar o estoque). O brinde deve ser retirado no balcão de trocas da campanha, na Praça Boulevard, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e das 14h às 20h aos domingos, até o fim do mês (só não funcionará nos dias 25 e 31).

A celebração do Natal do Suzano Shopping terá sorteio de um Nissan Kicks zero quilômetro. E, de brinde, clientes ganham Panettone Brasil Cacau.

A cada R$ 400 em compras, realizadas no período de 22 de novembro a 24 de dezembro, com o cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping ou no ponto de trocas próximo da loja Anacapri, clientes recebem um número da sorte para concorrer ao carro. Compras feitas de segunda a quarta-feira valem o triplo de números.

O sorteio será pela Loteria Federal do dia 28 de dezembro; já a apuração e divulgação do resultado ocorrerão no dia 30 de dezembro.

O aplicativo do Suzano Shopping para cadastro e troca pelo número da sorte pode ser baixado gratuitamente pelo APP Store e Play Store.

Quem também doar um quilo de alimento não perecível, opcionalmente, além de ter acumulado R$ 400 em compras e cadastrado as notas no período da campanha, ganha um Panettone Brasil Cacau (limitado a 1 por CPF e enquanto durarem os estoques). As doações serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O balcão de trocas da promoção funciona todos os dias, das 14h às 20h, até dia 23 de dezembro; no dia 24 o atendimento será até às 18h.



Créditos: Simone Leone

Foto 1 – Suzano Shopping oferece um Nissan Kicks

Foto 2 – Patteo Urupema sorteará dez iPhones

Foto 3 – O Mogi Shopping tem um GMW Ora na campanha de Natal