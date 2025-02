Shibata Supermercados acompanha o crescimento da cidade e da população desde 1976

A rede preza por atendimento de qualidade e produtos frescos

Em 21 de novembro de 1976, Masanosuke e seus três filhos construíram o primeiro supermercado da rede Shibata, no Socorro, em Mogi das Cruzes, carinhosamente chamado de Shibatinha pelos clientes.

Entre os fundadores, colocaram em prática os ensinamentos aprendidos pelos seus pais, em que o trabalho com dedicação, honestidade e determinação foram ensinados, bem como o respeito mútuo e a união, lhe deram forças para expandir o comércio da família com todo sucesso.

Com o objetivo de prestar um serviço de qualidade a todos os consumidores, a rede Shibata mantém uma relação saudável e produtiva com os colaboradores e fornecedores, retratando a filosofia do grupo, de união, perseverança e muita dedicação.

O Shibata Supermercados faz questão de manter o mesmo padrão de qualidade nas 31 lojas do estado de São Paulo, com produtos frescos, atendimento humanizado e itens de produção própria.

Em Mogi das Cruzes, a rede construiu uma relação emocional bem expressiva com os moradores, exatamente por alavancar a sua história de sucesso na cidade.

Na grande rede Shibata, as lojas, em geral, são parecidas, porém algumas contam com seção de magazine, pizzaria e outros segmentos. Mas, em todas elas, os clientes encontram rótulos exclusivos na Adega Shibata ou produtos de marca própria, que carregam o nome Shibata ou a linha Uni.

Ainda para atender o cliente com total apreço, a rede Shibata Supermercados tem uma equipe de colaboradores competentes e disposta a servir bem, pois acredita que a chave para uma administração progressiva e bem sucedida é encantar os clientes, conscientizar os funcionários e respeitar os fornecedores.

As lojas Shibata fazem questão de serem presentes no cotidiano de cada município que as recebe, interagindo com as comunidades locais e contribuindo da melhor forma para o desenvolvimento da cidade.

Atualmente, o Shibata Supermercados localiza-se, além de Mogi, em Caçapava, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jacareí, Taubaté, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, São Sebastião, Aparecida, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Cruzeiro, Suzano, Poá, São Miguel e Ubatuba.

Foto 1 – Rede Shibata presta serviços de qualidade para os seus consumidores

Foto 2 – Masanosuke fundou o primeiro supermercado Shibata