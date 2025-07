Festa de Sant’Ana 2025 terá celebrações em Mogi entre os dias 11 e 27 de julho

Evento inclui novena, procissão, quermesse e carreata



A Festa de Sant’Ana 2025 será realizada entre os dias 11 e 27 de julho, em Mogi das Cruzes, com uma série de celebrações religiosas e atividades sociais organizadas pela Diocese e pela Catedral Diocesana. Este ano, o tema será “Com Sant’Ana, Peregrinos de Esperança”, em comunhão com o Jubileu de 2025.

A programação tem início no sábado (12), às 18h, com o levantamento do mastro na praça Coronel Almeida, a abertura da Capela de Sant’Ana e a celebração da Santa Missa na Catedral Diocesana.

A tradicional novena será realizada entre os dias 17 e 25 de julho, às 19h, com missas presididas por representantes das diversas regiões pastorais da Diocese. A abertura, no dia 17, contará com a presença de um sacerdote da Região Pastoral Brás Cubas.

No dia 26 de julho, data em que é celebrada a Solenidade de Sant’Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas centrais de Mogi das Cruzes, com saída às 16h. Em seguida, haverá missa solene na Igreja Matriz, presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini.

A data também marca o Dia Mundial dos Avós, já que Sant’Ana e São Joaquim são os avós de Jesus, e é feriado municipal em Mogi das Cruzes, por Sant’Ana ser a padroeira da cidade.

A missa de encerramento das celebrações em honra à padroeira da Diocese de Mogi das Cruzes será realizada no domingo (27), na Catedral Diocesana, e será presidida por Dom Eduardo Malaspina, bispo da Diocese de Itapeva-SP.

A festa social com quermesse começa no dia 11 de julho, às 18h, na praça em frente à Catedral Sant’Ana, e continua nos dias 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de julho, sempre a partir das 18h, com comidas típicas e atrações para o público.

O pároco e cura da Catedral, Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, é o responsável pela condução das atividades religiosas e sociais da programação.

Já no domingo (20), a programação inclui a Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A celebração contará com carreata e bênção dos veículos, com saída às 9h da Catedral Sant’Ana. Às 11h, haverá missa presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano.

