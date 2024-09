 Shamell deixa o Mogi Basquete

Time perde o ala americano

Os torcedores do Mogi Basquete se despediram, na segunda-feira (22), de um dos maiores jogadores que já passaram pela equipe: Shamell Jermaine Stallworth, de 43 anos.

A saída do jogador foi confirmada pelo clube na tarde do dia 22, por meio de nota nas redes sociais, após o contrato do atleta terminar no final da última edição do NBB.

Shamell defendeu o Mogi por seis anos, divididos em duas passagens: a primeira foi entre 2014 e 2019, e a segunda aconteceu entre o ano passado e este ano.

O jogador, além de ser reconhecido pela torcida mogiana, conquistou, pelo Mogi, o Campeonato Paulista e a Liga Sul-Americana em 2016, além de ter chegado às finais da Sul-Americana em 2014, do Paulista em 2015 e da Liga das Américas e do NBB em 2018.

Na temporada passada, o ala foi a principal contratação da equipe adulta no retorno às quadras da equipe mogiana, sendo o cestinha do time no NBB, com média de 14.3 pontos em 37 jogos. Atualmente, ele é o maior pontuador da história da competição e foi eleito 12 vezes para o Jogo das Estrelas.

Com a rescisão, Shamell assinou contrato com o Caxias Basquete.

Em nota, a equipe agradeceu o rendimento do atleta e desejou sucesso para a continuidade da carreira. Por ter sido uma das peças principais para a história do Mogi Basquete, a diretoria informou que o Shamell foi procurado pela diretoria do time, almejando proporcionar-lhe a aposentadoria desejada e, assim, inseri-lo na transição das quadras para a comissão técnica da equipe, porém não houve possibilidade de atender as demandas e concretizar esse plano.

Shamell é o maior pontuador do NBB