Sesi Mogi abre inscrições gratuitas para a Escola de Robótica

O Sesi Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para a Escola de Robótica, uma oportunidade gratuita e exclusiva para a comunidade local. Voltado para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, o curso busca desenvolver habilidades em programação, automação e robótica.

As aulas acontecerão no período da manhã e da tarde, e as inscrições estão disponíveis até 7 de fevereiro. O início das atividades está previsto para 10 de fevereiro, com uma carga horária de 40 horas distribuídas em dois meses, incluindo duas aulas semanais.

O curso abrange competências como raciocínio lógico, pensamento científico, gestão de projetos, percepção ambiental, prototipagem e empreendedorismo. Entre os tópicos abordados estão: uso de recursos naturais, automação, indústria 4.0 e esportes.

Para o professor Nilo Cerqueira, a iniciativa é uma oportunidade única de aprendizado prático. “Neste ano, abrimos turmas kids (8 a 11 anos) e teens (12 a 15 anos). As crianças não só desenvolvem habilidades tecnológicas, mas também competências essenciais para resolver problemas de maneira inovadora”, explicou.

As matrículas serão realizadas por ordem de inscrição e exigem a apresentação do RG e carteirinha de estudante no ato da confirmação. Pais ou responsáveis devem comparecer nas datas e horários indicados no campo “Saiba Mais” no site oficial.

Inscreva-se pelo endereço (https://www.sesisp.org.br/inscricao/todos/606/3348/123101/escola-de-robotica-modulo-ii).

Mais informações e matrículas, no site (https://mogidascruzes.sesisp.org.br/).

