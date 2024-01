Sesc Santana recebe o espetáculo “Entre Bolhas e Borboletas” no aniversário de São Paulo

Iniciando uma série de novos espetáculos a artista Patty Pantaleão confirmou que“Entre Bolhas e Borboletas” estará em cartaz no Sesc Santana nos dias 25/01 às 18 horas e 26/01 às 20 horas, na cidade de São Paulo. As apresentações fazem parte de uma programação especial do espaço dedicado à arte circense.

“A cidade de São Paulo se encherá de cores e encanto com o espetáculo que cativa todas as idades.

Vamos transportá-los para um mundo de sonhos e leveza, envolvida por efeitos de mágica, cores, luzes, música e poesia, com grandes bolhas de sabão” conta Patty Pantaleão.

Informações Adicionais:

Local e Datas:

Sesc Santana: 25/01 às 18h 26/01 às 20h

Ingressos:

https://centralrelacionamento.sescsp.org.br/?path=detalhes-atividade&unidade=53&id=2343