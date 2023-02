Sesc Mogi tem aula de Parkour para crianças

Após os dias de folia, a programação do Sesc de Mogi volta ao normal com atividades gratuitas para toda a família. Uma delas é o Parkour Super Kids. Nesta atividade, o público poderá superar obstáculos diversos e exercitar suas habilidades corporais em um espaço preparado e com materiais desenvolvidos especialmente para este tipo de atividade. Nessa ação de desenvolvimento físico e diversão as crianças serão acompanhadas por dois profissionais.

As vivências acontecem nesta sexta, 24, das 15h às 17h para crianças de quatro a sete anos e das 17h às 19h para os pequenos de oito a 12 anos. No sábado e domingo (25 e 26), das 10h às 12h é a vez das crianças de quatro a sete anos e das 13h30 às 15h30, para os de oito a 12 anos. A participação é gratuita, acontece no galpão, mas as vagas são limitadas – a distribuição de senhas será feita na portaria, 30 minutos antes do início da atividade.

No sábado, 25, haverá também meditação para a família, das 10h às 11h30, com participação livre. E, no domingo, das 10h às 11h, os participantes poderão conferir uma aula de Power Yoga, também aberta ao público (não recomendado para menores de 12 anos).