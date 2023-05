Sesc Mogi recebe o espetáculo Festa de Inauguração

O Sesc de Mogi das Cruzes recebe neste fim de semana o espetáculo Festa de Inauguração. Com dramaturgia de João Turchi e direção de Francis Wilker, a peça terá duas sessões dias 19 e 20 de maio, às 20h, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.

Em 2011, durante uma manutenção no salão verde do Congresso Nacional que consistia em quebrar paredes para se descobrir as causas de um vazamento, foram encontradas frases escritas pelos operários responsáveis pela construção do prédio, inaugurado em 1960. As mensagens, que previam um futuro melhor para o país e a crença nas instituições democráticas do Brasil, foram lidas pelos integrantes da companhia brasiliense Teatro do Concreto como uma das inúmeras narrativas criadas ao longo do tempo que só são reveladas a partir de um processo de destruição.

A partir dessa provocação e das características que já são comuns ao grupo Teatro do Concreto, como uma relação direta com a plateia e criação de peças que não se resumem a um só espaço cênico, o espetáculo Festa de Inauguração começa convidando o público para uma demolição. Dessa forma, a peça cria as metáforas a partir de um olhar arqueológico, onde o fim representa a continuidade de um ciclo que irá gerar novas leituras sobre o que foi destruído.

“Brasília é uma cidade urbana, onde há muito concreto, e nosso grupo nasce sob essa égide”, conta o diretor Francis Wilker. Ele também destaca o fato de a companhia sempre trabalhar a partir de textos inéditos e das montagens dialogarem com a performance e não com um modelo tradicional de teatro.

Serviço:

Festa de Inauguração

Sesc Mogi das Cruzes – Galpão

Rua Rogéria Tácolla,118 — Bairro do Socorro

Duração: 80 minutos

De 19 a 20 de maio/2023

Sexta e sábados, às 20h

Ingressos: Grátis com distribuição uma (01) hora antes do início

Classificação: 18 anos