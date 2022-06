Sesc Mogi das Cruzes recebe a cantora Joice Terra nesta quinta

A cantora e compositora Joice Terra subirá ao palco do Sesc Mogi das Cruzes nesta quinta-feira (02/06), às 20h. Ela vai apresentar o primeiro álbum solo intitulado “De(vagar)”. A maioria das composições é de autoria da artista, sob a ótica musical do produtor Peter Mesquita. A entrada é gratuita e a classificação livre.

A concepção do álbum “De(vagar)” se relaciona diretamente com a história de vida da artista, que vive atualmente em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e com a visão dela sobre o poder da música como meio para gerar reflexões e transformações. Devagar sobre a busca de ir um pouco mais lento, contemplar e se reconectar, mesmo em uma sociedade tão acelerada. Devagar sobre o caminhar e os rumos da vida que muitas vezes nos levam a lugares inesperados.

“O Sesc Mogi das Cruzes é o primeiro a receber o show presencial e aberto ao público do meu novo álbum e estou muito feliz de poder levar um pouquinho dessas mensagens e histórias para as pessoas. De(vagar) é diverso, assim como todo ser humano é. O show é preparado para que as pessoas possam se conectar com essas mensagens e histórias”, conta a cantora.

O show traz para o público toda essa ambiência do álbum, com diálogos entre voz, corpo e as histórias que são contadas nas canções, combinando elementos de música, dança e poesia.

Quando: Dia 2/6, quinta-feira, às 20h | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – sem retirada de ingressos.