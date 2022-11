Sesc Mogi celebra primeiro aniversário com time musical de peso

Para comemorar seu primeiro ano de aniversário, o Sesc Mogi das Cruzes, instalado no bairro do Socorro, mistura ritmos musicais e traz o sambista Dudu Nobre, no domingo, 06/11, às 18h, e o Grupo Black Mantra com BNegão, no sábado, dia 05/11, dentre outros.

Veja programação completa:

Bioma Musical

Com o Trio Gabiroba

“Bioma Musical”, apresentado pelo Trio Gabiroba, tem como proposta sensibilizar o público sobre a problemática ambiental e os sinais de esgotamento dos recursos naturais do nosso planeta, por meio do resgate de memórias afetivas do ouvinte sobre as experiências vivenciadas em meio a natureza. Para isso, há uma seleção de poetas e cantores que retratam seu encantamento sobre a paisagem, a fauna e a flora, como valores essenciais para a construção imagética do mundo, sua relação com a ancestralidade e a perspectiva de futuro. O repertório privilegia uma seleção representativa de norte a sul do país, em diálogo com a diversidade biológica dessas regiões, tais como a milonga nos pampas gaúchos, o coco na caatinga e cerrado ou o carimbó na Mata Amazônica.

Sexta, 04/11/2022, 20h às 21h20. Grátis. 12 anos. Sem retirada antecipada de ingressos.

Black Mantra & BNegão

Especial Tim Maia Racional

Nesse show a Big Band de Funk e Soul Black Mantra junta-se ao versátil B Negão e fazem uma apresentação em homenagem a fase racional de Tim Maia, trazendo ao palco os maiores sucessos do eterno “síndico”.

Sábado, 05/11/2022, 18h às 20h – Gramado Pista.

Grátis: Retirada antecipada de Ingressos a partir das 17h.

Permitido 02 (dois) ingressos por pessoa

Sambas de Sucesso | Dudu Nobre

Nesse duplo dia de comemoração, já que o sambista também festeja seu aniversário em 06 de novembro. Dudu Nobre é o nome da voz que faz parte dos lares brasileiros há mais de 20 anos. Seja como intérprete ou compositor, o carioca é considerado um dos maiores sambistas do país. Tendo como grandes referências os músicos Almir Guineto, Martinho da Vila e o grande baterista e compositor Wilson da Neves, como seu padrinho de batismo musical. Dudu Nobre se jogou na carreira musical em 1999, com o lançamento de seu primeiro disco homônimo.

Show dia 6/11, domingo, das 18h às 19h30

Gramado Pista – em pé

Classificação etária – 12 anos

Ingressos disponíveis:

Presencial na Rede Sesc:

Preços: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00