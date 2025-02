Sesc Mogi das Cruzes terá concurso para ampliação da unidade 

O detalhamento do concurso, que vai trazer novos contornos e equipamentos à unidade mogiana, acontece nessa quinta (13), às 18h30, no Sesc Mogi das Cruzes

Estão abertas as inscrições dos concursos de arquitetura para seleção de estudo preliminar de projeto para a unidade do Sesc: Mogi das Cruzes. Realizado pelo Serviço Social do Comércio de São Paulo – Sesc SP – e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – departamento de São Paulo – IABsp, esses concursos são um importante passo na expansão da rede física da Instituição, que prevê, ainda para 2025, a seleção de projetos para mais quatro outras unidades: Galeria e Casa Verde, na capital paulista, Ribeirão Preto e Thermas de Presidente Prudente, no interior do estado.

Arquitetas e arquitetos de todo o Brasil e até do exterior – com cadastro ativo e válido junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – poderão participar dos processos, que preveem prêmios em dinheiro para os melhores classificados, além da oportunidade de os vencedores firmarem contrato com o Sesc.

“Entendemos a arquitetura como um agente facilitador e instigante para o desenvolvimento das ações socioculturais e educativas pelo Sesc São Paulo desde sua fundação. Ao longo dos anos, acumulamos experiências, permanecemos atentos às necessidades de bem receber diferentes públicos e às inovações que um centro cultural e desportivo pode abrigar e expandir. Acreditamos que quanto mais amplos forem os processos de escolha de novos projetos, melhores alternativas teremos. O concurso, dessa maneira, vem ao encontro de nossas intenções: temos um plano de expansão e gostaríamos que a comunidade de arquitetos participasse deste importante momento da instituição de forma plural, democrática, transparente e criativa. Tudo isso para cumprirmos nossa missão de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e da sociedade”, registra o Diretor do Sesc São Paulo, Luiz Galina.

A presidente do IABsp – instituição com mais de 100 anos de história e experiência de realização de mais de 200 concursos, entre eles o do Plano Piloto de Brasília, o da Assembleia Legislativa de São Paulo e o do Pavilhão do Brasil em Osaka, no Japão –, arquiteta Raquel Schenkman, fala sobre o crescente interesse nos concursos de projeto arquitetônico: “Venho assistindo a uma retomada de concursos de projetos de arquitetura e urbanismo. Seja por parte do poder público ou de instituições, nos seus processos de seleção de projetos para construir. O IAB, em âmbito nacional e com sua expertise nesse tipo de processo, tem recentemente recepcionado muitas demandas e dúvidas sobre o tema: como faz, como funciona, quais os resultados e benefícios dessa prática. E penso que a sociedade como um todo tem muito a ganhar com esse modelo se considerarmos que os projetos de arquitetura feitos por concursos respondem bem diante de problemas complexos.”

Assim, a contratação de projetos por meio de concurso público gera um importante debate sobre a educação e o fazer arquitetônico, promove inovações no campo da arquitetura e colabora para a produção de cidades mais sustentáveis, democráticas e acolhedoras da diversidade. Entre as muitas obras realizadas por meio de concursos públicos estão a Sede da ONU em Nova York, o Parlamento Alemão em Berlim, a ampliação do Museu do Louvre em Paris, a Ópera de Sidney na Austrália e o Estádio Maracanã no Brasil.

Sobre o processo do Concurso de Projetos e Premiação

Até 3 de março de 2025, os interessados em participar do concurso de projeto de arquitetura da unidade Sesc Mogi das Cruzes devem se inscrever em sescsp.org.br/concursosarq

A primeira etapa prevê a apresentação de estudos preliminares. Serão selecionadas as cinco melhores propostas, que receberão um prêmio no valor de R$ 20.000,00, vinte mil reais.

Na segunda etapa, os cinco finalistas detalham seus estudos e serão classificados do primeiro ao quinto lugar. Todas as propostas selecionadas para essa etapa e as eventuais menções honrosas recebem diplomas de distinção.

O prêmio para o vencedor do concurso é de R$ 250.000 – duzentos e cinquenta mil reais, enquanto o segundo e o terceiro colocados recebem os valores de R$60.000 e R$ 40.000 – sessenta e quarenta mil reais, respectivamente.