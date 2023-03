Servidores públicos municipais terão reajuste de 9%

Servidores públicos municipais de Mogi das Cruzes terão um reajuste salarial de 9% em 2023. O percentual contempla a correção da inflação de janeiro a dezembro de 2022, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), além de um aumento real de 1,68%. A previsão é enviar, nos próximos dias, o projeto de lei à Câmara Municipal, para análise e votação dos vereadores.

A recomposição será aplicada sobre os vencimentos de todos os funcionários da Prefeitura, Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), Instituto de Previdência Municipal (Iprem), Consórcio Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu) e Câmara Municipal.

Além desta medida, a Administração Municipal concederá alguns benefícios que foram acordados com o sindicato da categoria, como regulamentação e transparência do pagamento de gratificações, critérios para pagamento de licença-prêmio, regulamentação da lei que alterou o cargo de eletricista, entre outras medidas.

As decisões são decorrentes do processo de valorização contínua do servidor público municipal. O objetivo da Prefeitura é que os colaboradores tenham cada vez mais condições de desenvolver o trabalho com qualidade, e que isso se reflita em melhores serviços à população.