Servidores de Mogi terão “super feriado” de cinco dias

A Prefeitura de Mogi das Cruzes publicou o decreto 21.332 que determina que o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado a 28 de outubro, sexta-feira, seja adiado para segunda, dia 31, um dia após o segundo turno das eleições.

O decreto estabelece ainda ponto facultativo no dia 1º de novembro, terça e, com o feriado de Dia de Finados na quarta, dia 2, os servidores ganham assim um super feriado de cinco dias, de sábado, dia 29, até quarta, retornando ao trabalho apenas no dia 3, quinta-feira.

Ainda para homenagear os servidores, a prefeitura realiza nesta sexta, dia 28, uma festa no Rancho Santa Fé, com sorteios, premiação, comida e bebida e música ao vivo, a partir das 19h. Os servidores poderão levar um acompanhante.