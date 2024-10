Serviço de Registro Geral Animal já recebeu mais de 1.300 solicitações em Suzano

RGA garante segurança e a conscientização sobre a posse responsável

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o serviço de Registro Geral Animal (RGA), iniciado em outubro de 2023, já contabiliza 1.367 solicitações. Até o momento, 625 medalhas de identificação foram entregues, enquanto outras 742 foram emitidas, mas ainda aguardam retirada, mesmo após o envio de avisos por e-mail.

Os solicitantes devem retirar a medalha de identificação na sede do órgão municipal após receberem o e-mail de confirmação. A medalha contém um QRCode que pode ser escaneado para localizar a família do animal em caso de perda.

Para realizar o RGA de seus pets, os interessados devem fazer a solicitação pelo link: bit.ly/RGAnimalSuz](bit.ly/RGAnimalSuz. É necessário enviar documentos pessoais como identidade, CPF, comprovante de residência em Suzano e uma foto do animal.

Outras informações sobre este e demais serviços oferecidos pelo Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055. Além disso, o chamado Centrus fica localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central da cidade.

Segundo o secretário Sadao Sakai, o Registro Geral Animal é uma medida essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos pets. “Além de facilitar a localização em caso de perda, a identificação também auxilia no controle populacional e na conscientização sobre a posse responsável. Incentivamos todos os tutores a realizarem o cadastro de seus animais o quanto antes e a retirarem suas medalhas de identificação, que desempenham um papel fundamental na proteção dos nossos companheiros”, destacou o chefe da pasta.

