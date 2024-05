Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias é inaugurado em Itaquá

Com até 50 camas, o espaço acolherá pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba inaugurou, na segunda-feira (29), o primeiro Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias do município, localizado na rua Araguari, 74, na Vila Virgínia. O espaço é destinado a acolher pessoas e grupos familiares em situação de vulnerabilidade social, proporcionando mais dignidade e respeito a quem mais precisa.

O equipamento conta com cinco dormitórios com capacidade para até 50 camas, cinco banheiros, incluindo um adaptado para pessoas com deficiência, sala de atendimento psicológico, espaço administrativo, área de convivência, cozinha, refeitório e um canil para abrigar os animais dos atendidos.

De acordo com Gabriel Rocha, secretário de Desenvolvimento Social do município, o espaço é considerado o melhor Serviço de Acolhimento do Brasil. “Aqui, cada detalhe, desde a decoração até o atendimento, foi pensado com carinho e respeito aos atendidos”, destacou.

O acolhimento busca reestabelecer vínculos familiares e sociais, e promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas públicas setoriais, além de promover o acesso à rede de qualificação profissional.

O acesso ao serviço pode ser feito por encaminhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Serviço Especializado em Abordagem Social e pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Para o prefeito, Eduardo Boigues, “o Desenvolvimento Social de Itaquá está dando exemplo para grandes municípios do país. Não estamos devendo nada ao que se refere acolhimento digno e atendimento respeitoso a quem mais precisa. Vamos seguir trabalhando para ampliar esses espaços”.

