Semana do Primeiro Emprego termina com adesão positiva de candidatos

A Semana do Primeiro Emprego terminou com a adesão expressiva de estudantes e mais de 170 candidatos aprovados para as etapas seguintes dos processos de contratação. Foram cinco dias de programação itinerante, com palestras técnicas com foco na qualificação profissional e mutirões de empregos, espalhados por diferentes regiões de Mogi das Cruzes.

Com o objetivo de criar condições reais para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, a Semana do Primeiro Emprego foi promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Câmara Municipal e a Agência de Fomento Empresarial (AGFE).

O evento foi realizado entre os dias 23 e 27 de março. Ao longo dos cinco dias, a iniciativa mobilizou 304 pessoas interessadas em uma vaga de trabalho por meio dos mutirões de empregos, que resultaram na aprovação direta de 173 candidatos para próximas fases dos processos seletivos.

Com foco na qualificação técnica e profissional, a Semana do Primeiro Emprego promoveu um forte pilar de capacitação. No total, foram 250 alunos impactados pela iniciativa que aconteceu no Centro Universitário Braz Cubas e na Etec Presidente Vargas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, o sucesso desta edição — a primeira realizada nesta composição institucional — valida o modelo de mutirões descentralizados. “O saldo de 173 jovens encaminhados mostra que Mogi das Cruzes tem potencial e que a nossa juventude está preparada, precisando apenas de uma ponte eficiente com o setor produtivo. Seguiremos com esse compromisso de transformar a realidade econômica da cidade através do emprego e da educação”, destaca Sakai.

Foram mais de 170 jovens aprovados para próximas etapas dos processos seletivos, e 250 alunos impactados pelas palestras técnicas com foco na qualificação profissional