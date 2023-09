Semana da Mobilidade de Mogi começa com stand up comedy

Um bom público compareceu ao Cemforpe na noite desta segunda-feira (18/09) para a abertura da Semana da Mobilidade, promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. O evento contou com uma apresentação do motoboy e ator João da Nica, que tratou com humor de temas como o dia a dia dos motociclistas e segurança viária. A programação continua durante toda a semana, com atrações voltadas aos diferentes públicos ligados à mobilidade urbana.

A apresentação foi uma parceria entre a administração municipal e a Associação de Motoboys de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. O ingresso foi possível com a doação de um quilo de alimento não perecível, destinados ao Fundo Social e ao projeto Primeiro Abraço, que auxilia famílias de motoboys e motofretistas temporariamente fora de serviço.

A Semana da Mobilidade seguirá até sábado (23/09), com ações voltadas à educação para o trânsito, à conscientização da população e à segurança viária. O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância do respeito às leis de trânsito para aumentar a segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.

Programação

Nesta terça-feira (19/09), a programação da Semana da Mobilidade continua com uma ação de Direção Segura no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, com simulação de mobilidade dentro da unidade em trocas de turno e orientações gerais sobre trânsito nas ruas.

Já nesta quarta-feira (20/09), a Escola Mirim Itinerante estará no Colégio Plugado, atendendo os estudantes de 3 a 5 anos. Os alunos participarão de atividades no circuito mirim, com orientações teóricas e práticas sobre comportamento seguro no trânsito.

A conscientização sobre o respeito às vagas de estacionamento para pessoas com deficiência será destaque na quinta-feira (21/09), com a ação voltada ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A ação será realizada no Centro da cidade e no Mogi Shopping, em parceria com o centro de compras.

A segurança de ciclistas será destaque na sexta-feira (22/09), com a simulação “Sentindo na Pele” e “Ponto Cego”, na avenida Cívica. A partir das 14 horas, será realizada a ação que chama a atenção para o distanciamento seguro entre ônibus e bicicletas e motocicletas, além de simulação do ponto cego, onde os motoristas não têm visão dos veículos ao lado.

O encerramento da Semana da Mobilidade será no dia 23/09, das 10h às 15h, com a Feira da Mobilidade. Realizada no Parque Centenário, a ação terá exposição de diferentes modais e test ride de scooters e bicicletas elétricas, simulação de impacto, atendimento dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (multas, cartão de transporte e estacionamento) e testes de glicemia e aferição de pressão.

Mais informações sobre a Semana da Mobilidade de Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783.