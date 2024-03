Semana da Conscientização do Cérebro acontece no Unipiaget

De 11 a 15 de março acontece a Semana da Conscientização do Cérebro (Brain Awareness Week), evento realizado de forma simultânea em diversos países do mundo. Esta é a segunda vez que o Unipiaget participa da jornada, que tem como tema “Mulheres na Ciência”. Para participar, o estudante precisa estar no 2º ou 3º ano do ensino médio e é necessário se inscrever.

Todos os dias no Unipiaget, das 13h às 16h, haverá palestras, visitas monitoradas aos laboratórios de Anatomia, Biologia, Histologia, além de atividades propostas por alunos, como jogos e aulas práticas relacionadas com o tema. “O participante terá contato com assuntos importantes e atuais sobre o cérebro e como ele funciona. Não precisa participar todos os dias. Ele pode escolher um ou alguns dias para participar”, explica o professor Fernando Bicocchi Canova, que está à frente do evento junto com a coordenadora da extensão, Karolyne Rodrigues.

A Jornada do Cérebro Unipiaget faz parte das atividades de extensão universitária do UNIPIAGET e teve sua primeira edição em setembro do ano passado. Contou com palestras relacionadas ao sistema nervoso e curiosidades que envolvem o tema. Passaram pelo centro universitário cerca de 300 alunos e professores de escolas de ensino médio da região, além de diversos alunos de ensino superior previamente inscritas.

As inscrições para a jornada deste ano podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/ii-jornada-do-cerebro-unipiaget-435092/

O Unipiaget fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador. Mais informações pelo 4746-7090.