Semae faz reparo para conter vazamento; 70 bairros podem ter abastecimento afetado

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) realiza, nesta quarta-feira (05/07), um reparo emergencial para conter um vazamento na tubulação que atende a região do Jardim Santos Dumont. A autarquia trabalha para solucionar o problema no menor tempo possível, mas para a manutenção, será necessário paralisar o abastecimento na área atendida pelo reservatório da Sabesp, no Jardim Santa Tereza, o que pode afetar o abastecimento nos imóveis que não têm caixa d’água.

A previsão é concluir a manutenção à tarde, com normalização gradativa do abastecimento, que deve se estabilizar à noite. A autarquia recomenda economia de água. Mais informações pelo telefone 115.

Bairros:

Alto do Ipiranga

Alto Guaianazes

Álvaro Bovolenta

Alvorada

Annete Bowen

Braz Cubas

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto do Bosque

Conjunto Santo Ângelo

Conjunto São Sebastião

Conjunto Thaysa

Jardim Aeroporto I, II e III

Jardim Cecília

Jardim das Acácias

Jardim dos Amarais

Jardim Dra. Liliana

Jardim Esperança

Jardim Ivete

Jardim Lair I e II

Jardim Modelo

Jardim Nathalie

Jardim Pavão

Jardim Planalto

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Jardim Santa Tereza

Jardim Santos Dumont I, II e III

Jardim Universo

Loteamento João Torres de Camargo

Loteamento M Boigy

Mogi Moderno

Parque Morumbi

Parque Olímpico

Parque Santana

Porteira Preta

Residencial Mirage

Residencial Novo Gama

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Apolo

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Cambuci

Vila Cardoso

Vila Cecília

Vila Cintra

Vila Cléo

Vila da Prata

Vila Estação

Vila Eugênia

Vila Flávio

Vila Ipiranga

Vila Jundiaí

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Moraes

Vila Municipal

Vila Nova Cintra

Vila Paulista

Vila Paulista da Estação

Vila Pomar

Vila Progresso

Vila Rei

Vila Sagrado Coração de Maria

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Vitória