Semae faz reparo emergencial para conter vazamento em Jundiapeba

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) iniciou, na manhã desta quarta-feira (22/11), um reparo emergencial para conter um vazamento de água em Jundiapeba. A autarquia trabalha para solucionar o problema no menor tempo possível, mas como foi preciso fechar registros e esvaziar a rede, procedimentos necessários para execução do serviço, o abastecimento será afetado nos imóveis do distrito que não têm caixa d’água. A previsão é concluir a manutenção à tarde, com normalização gradativa do abastecimento, que deve se estabilizar à noite.

Quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada. Ter um reservatório no imóvel é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

Para comunicar falta d’água, entre em contato com o Semae:

Telefone 115: atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h/ Sábado, domingos e feriados, das 7h às 19h

WhatsApp, no número (11) 95807-3381: atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 18h