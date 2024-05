Semae fará manutenção preventiva no poço do Parque São Martinho, na quinta-feira (02)

Manutenção no sistema de bombeamento do poço dará pausa até a madrugada da sexta-feira.

Na quinta-feira (02/05), das 8h às 17h, o Semae fará uma pausa na distribuição de água no Parque São Martinho, para manutenção no sistema de bombeamento do poço que abastece o bairro. A previsão é normalizar o abastecimento na madrugada de sexta (03/05).

De acordo com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, quem possui caixa d’água não terá a rotina afetada. A reserva de 200 litros por morador é suficiente, pois uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros, garantindo o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua. Mesmo assim, a autarquia recomenda utilizar com economia o volume armazenado.

Mais informações pelo telefone 115.



DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA:

• Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o chuveiro enquanto se ensaboa;

• Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, melhor ainda, use um copo com água);

• Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente para completá-lo);

• Feche a torneira ao ensaboar as louças;

• Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. Opte pelo balde;

• Evite a mangueira para regar plantas. Use regador;

• Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize vassoura;

• Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar quintal, banheiro, calçada etc.);

• Não utilize o vaso sanitário como lixeira;

• Identifique possíveis vazamentos internos e, se constatados, faça os devidos reparos.