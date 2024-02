Semae de Mogi das Cruzes abre concurso público para diversos cargos

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes abriu concurso público para 15 vagas, além de cadastro reserva, em cargos nos níveis de formação fundamental, médio/médio técnico e superior. Os salários vão de R$ 2.449,49 a R$ 9.619,76. As inscrições serão no período de 26 de fevereiro a 27 de março de 2024, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), responsável pela organização.

Os cargos de nível fundamental completo são para pedreiro (1 vaga + cadastro reserva), ajudante de serviços de saneamento (cadastro reserva), auxiliar de serviços gerais (1 vaga + cadastro reserva), motorista (1 vaga + cadastro reserva), operador de máquinas (1 vaga + cadastro reserva), operador de redes de água e esgoto (1 vaga + cadastro reserva)

As oportunidades que exigem ensino médio/médio técnico completo são analista de sistemas (cadastro reserva), assistente técnico de engenharia (1 vaga + cadastro reserva), auxiliar de apoio administrativo (1 vaga + cadastro reserva), desenhista (1 vaga + cadastro reserva), mecânico eletricista de manutenção (1 vaga + cadastro reserva), operador de bombas (1 vaga + cadastro reserva), técnico agrimensor (cadastro reserva), técnico de controle e automação (1 vaga + cadastro reserva), técnico de operação de sistemas de tratamento (1 vaga + cadastro reserva), técnico eletrotécnico (cadastro reserva), técnico em saneamento (1 vaga + cadastro reserva), técnico em segurança do trabalho (cadastro reserva) e técnico químico (cadastro reserva).

Os cargos de nível superior são de arquiteto (cadastro reserva), contador (1 vaga + cadastro reserva), engenheiro mecânico (1 vaga + cadastro reserva) e jornalista (cadastro reserva).

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: R$ 59,00 (ensino fundamental), R$ 62,00 (ensino médio) e R$ 89,00 (ensino superior).

O edital completo contendo todas as informações, como pré-requisitos, documentos exigidos e demais etapas do concurso está nos sites do Instituto Nosso Rumo (aqui) e do Semae (aqui).

O último concurso da autarquia havia sido realizado em 2014.

“Após dez anos, a autarquia abre novo concurso, com oportunidade para as pessoas trabalharem e servirem à nossa cidade. São 15 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, que complementam outras vagas já oferecidas na Prefeitura, durante a nossa gestão”, destaca o prefeito Caio Cunha.

Somadas às 44 vagas abertas em concursos da Prefeitura (editais 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/203, com inscrições já encerradas), as 15 vagas do certame do Semae totalizam 59 vagas de concurso abertas desde 2021, mais as oportunidades em cadastro reserva.



Concurso Semae (Edital 01/2024)

Nível fundamental:

Pedreiro: 1 vaga + cadastro reserva

Ajudante de serviços de saneamento: cadastro reserva

Auxiliar de serviços gerais: 1 vaga + cadastro reserva

Motorista: 1 vaga + cadastro reserva

Operador de máquinas: 1 vaga + cadastro reserva

Operador de redes de água e esgoto: 1 vaga + cadastro reserva

Taxa de inscrição: R$ 59,00



Nível médio/médio técnico:

Analista de sistemas: cadastro reserva

Assistente técnico de engenharia: 1 vaga + cadastro reserva

Auxiliar de apoio administrativo: 1 vaga + cadastro reserva

Desenhista: 1 vaga + cadastro reserva

Mecânico eletricista de manutenção: 1 vaga + cadastro reserva

Operador de bombas: 1 vaga + cadastro reserva

Técnico agrimensor: cadastro reserva

Técnico de controle e automação: 1 vaga + cadastro reserva

Técnico de operação de sistemas de tratamento: 1 vaga + cadastro reserva

Técnico eletrotécnico: cadastro reserva

Técnico em saneamento: 1 vaga + cadastro reserva

Técnico em segurança do trabalho: cadastro reserva

Técnico químico: cadastro reserva

Taxa de inscrição: R$ 62,00



Nível superior:

Arquiteto: cadastro reserva

Contador: 1 vaga + cadastro reserva

Engenheiro mecânico: 1 vaga + cadastro reserva

Jornalista: cadastro reserva

Taxa de inscrição: R$ 89,00