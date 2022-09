Seis escolas receberão programa de avaliação nutricional

O Programa de Indicadores de Saúde na Escola (PISE), realizado pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo de Avaliação Física (NAF) da Secretaria de Esportes e Lazer, estará em seis unidades escolares neste mês de setembro. O objetivo é identificar casos de sobrepeso e baixo peso por meio do IMC (Índice de Massa Córporea). A avaliação dos alunos começou no mês de agosto e será feita inicialmente nas unidades dee tmpo integral. A expectativa é que até o fim deste ano, os alunos de 30 escolas sejam avaliados.

No último dia 05, o Cempre Ver. Ivan Nunes Siqueira, no Conjunto Oropó, recebeu os profissionais para a verificação dos alunos. As próximas unidades a receberem o programa são: EM. Profª. Cleonice Feliciano, Jd. Piatã (14/09); Cempre Prof. Sérgio Moretti, Jundiapeba (16/09); EM.Dr. Luiz Beraldo de Miranda, Parque Olímpico (20/09); EM. Prof. Hélio dos Santos Neves, Residencial Novo Horizonte (23/09); Cempre Prof. Oswaldo Regino Ornellas, Jundiapeba (28/09) e a EM. Prof. Rodolpho Mehlmann, localizado no bairro Vila Natal, será no dia 30, .

A equipe é formada por nutricionistas, supervisoras do DAE, estagiários e educadores físicos do NAF, que pesam e medem os estudantes e também registram informações sobre restrições alimentares (dietas especiais) e atividades físicas. Os dados coletados poderão resultar em adequações do cardápio da unidade escolar, no desenvolvimento de projetos de educação nutricional e na inclusão de dietas especiais. Em agosto foram visitadas quatro unidades escolares para a avaliação dos alunos.

Programação PISE (Setembro)

14/09 – EM. Profª. Cleonice Feliciano

16/09 – CEMPRE Prof. Sérgio Moretti

20/09 – EM. Dr. Luiz Beraldo de Miranda

23/09 – EM. Prof. Hélio dos Santos Neves

28/09 – CEMPRE Prof. Oswaldo Regino Ornellas

30/09 – EM. Prof. Rodolpho Mehlmann