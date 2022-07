Segundo dia de  Colônia de Férias do Mogi Shopping acontece neste fim de semana

Com diversas atividades gratuitas para as crianças, recreação, aulas de skate e bicicleta, oficina circense, brincadeiras antigas, pintura facial, área de alimentação, sorteio de brindes e muita diversão, a Colônia de Férias estará de volta ao estacionamento do Mogi Shopping, neste domingo (24).

Este será o segundo encontro da programação, que teve início no último domingo (17) e fez sucesso entre os pequenos e os adultos. A última oportunidade para aproveitar a Colônia de Férias será no dia 31. Sempre das 9h até às 12h.

Como todo dia é dia de brincar, no mês das férias escolares, as famílias encontram no Mogi Shopping diferentes opções de lazer e entretenimento. E ainda: programação inclusiva para o público PCD em parceria com a Associação Resiliência Azul.

Confira os detalhes da programação de férias:

Colônia de Férias

Quanto: todas as atividades são gratuitas.

Quando: próximos domingos, dias 24/07 e 31/07.

Onde: no estacionamento.

Horário: das 9h às 12h

Idade: atividades voltadas para as crianças com até 12 anos acompanhadas dos responsáveis.

Como participar: as inscrições podem ser feitas na hora. A cada domingo as crianças receberão um brinde e ao final da programação receberão o kit da Colônia de Férias.

Alimentação: para garantir mais conforto ao passeio, o espaço contará com área de alimentação.

Quais são as atividades?