Segunda edição do Ritmo Rosa será nesta sexta-feira

A segunda edição do Ritmo Rosa, uma mega edição do aulão de dança, que é aberta a todo o público e vai encerrar a programação do Fundo Social de Mogi alusiva ao Outubro Rosa, será realizada nesta sexta-feira (28/10), a partir das 18h30 horas, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos.

O Ritmo Rosa é uma realização do Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e também tem empresas e profissionais parceiros, que são: DJ Rodrigo Dantas, Ana Hickmann Esmaltes, Viacon App, Grupo Electra, Parmama Delivery e a Winover Contact Center.

O evento tem caráter social e, além de promover o lazer e a prática de exercícios físicos, visa ajudar instituições que atendem pessoas com câncer. Todo o leite em pó arrecadado será encaminhado às entidades cadastradas no órgão especializadas no atendimento a pessoas com câncer, com reconhecido trabalho na cidade.

O Ritmo Rosa deste ano terá trilha sonora garantida pelo DJ Rodrigo Dantas. Durante o evento, as pessoas se reúnem e dançam, sob a condução de professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A previsão é que ele se estenda até as 21h.

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, onde acontecerá o Ritmo Rosa, fica na avenida Professor Ismael Alves dos Santos, 560, no Mogilar. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no Instagram. O telefone de contato do Fundo Social é o 4798-5143. As inscrições já estão encerradas.

Outubro Rosa

Além do Ritmo Rosa, nesta quarta-feira (26/10), o Fundo Social de Mogi vai promover o Dia D com Cabelegria, outro evento da programação do Outubro Rosa. A convite do Fundo Social, um grupo de cabeleireiros da cidade doará ao projeto Cabelegria o fruto de parte dos serviços que prestarem nesse dia. E os clientes que cortarem o cabelo com algum dos cabeleireiros envolvidos na iniciativa podem também doar as mechas resultantes ao banco de perucas da cidade e, pela ação, receberão certificado de doação do projeto Cabelegria.

Participarão do dia D com Cabelegria os salões/profissionais Toshie Cabelo e Estética, Karoline Siqueira Mega Hair, Priscila de Paula Salão de Beleza, The One – Hair, Body & Soul e o Hair Concept by Hélio Jr.