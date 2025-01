Segunda edição da Corrida Kids será promovida por shopping em Mogi

Uma atividade especial nas férias está programada para acontecer no Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes. A segunda edição da Corrida Kids, organização para a garotada, será no dia 26 de janeiro, a partir das 8h. A expectativa é de receber 200 corredores mirins.

Podem participar crianças de quatro a 14 anos. Como contrapartida social, os participantes que se inscreveram, devem fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

A concentração, a largada e o ponto de chegada serão no shopping. A prova terá as ruas das imediações do Urupema, na região central da cidade, como percurso.

A largada, prevista para às 8h, contará com baterias de acordo com a idade dos participantes. Crianças de quatro anos correrão 50 metros (acompanhadas pelo pai ou mãe); de cinco a seis anos, serão 100 metros; de sete a oito anos, 200 metros; menores de nove a dez anos, percorrerão 300 metros; de 11 a 12 anos, 400 metros, e de 13 a 14 anos, 500 metros.

Os pequenos inscritos têm direito ao número com o qual irão disputar a prova e ainda kit com fruta, hidratação e medalha.

Toda a arrecadação de alimentos, doados como contrapartida à participação, será direcionada ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, que destinará os donativos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento é uma parceria do Patteo Urupema Shopping e Felipe Medeiros Eventos Esportivos, com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

