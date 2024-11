Secretaria de Segurança Pública será comandada por Gilberto Ito, em Mogi

Nesta semana, a prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli começou a anunciar o seu secretariado, que a acompanhará durante a sua gestão.

Até o momento, a prefeita escolheu a secretária de Educação, Darly Carvalho; a secretária adjunta de Educação, Maria Cevan; e a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis Na noite da terça-feira (26), Mara, juntamente com o seu vice, Teo Cusatis, anunciou o tenente-coronel Gilberto Tsutomu Ito como secretário de Segurança Pública.

Para Mara Bertaiolli, a vivência do tenente-coronel ajudará muito para que o trabalho seja exercido de forma séria: “A segurança é extremamente importante para a nossa cidade. Eu tenho honra de poder contar com um jovem comandante para ser nosso secretário de Segurança, que apesar de ser tão jovem, tem mais de 30 anos dentro da polícia, tem todo um trabalho sério, toda uma história”.

Gilberto Ito, desde setembro, está como comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), posto foi ocupado pelo tenente-coronel Joel Chen. Antes de vir para terras mogianas, o secretário de Segurança estava à frente do 32º BPM/M, em Suzano.

No mesmo momento do anúncio, a gestora pública divulgou o nome da secretária adjunta, que trabalhará concomitantemente com Ito. A escolhida foi a Guarda Civil Municipal (GCM), Thaís Nascimento. “Uma mulher firme, determinada e que tem uma visão também toda diferenciada”, revela a prefeita eleita.

