Secretaria de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes já possui gestor para 2025-2028

Na terça-feira (10), a prefeita eleita Mara Bertaiolli e o vice Teo Cusatis anunciaram o novo secretário de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes para o mandato 2025-2028.

Fred Abib, com uma trajetória importante de desenvolvimento de projetos esportivos na cidade, especialmente como gestor do Parque da Cidade, é o nome escolhido para comandar a pasta, junto com o Guilherme Filipin, como secretário adjunto, trazendo a sua experiência na formação de novos talentos.

Em suas redes sociais, Mara declara que o esporte sempre foi e será prioridade na sua gestão: “Vamos fazer uma grande gestão, vamos levar o esporte para todos os bairros e fazer com que todo mundo veja que o esporte é transformador”.

Abib revela que terão uma missão muito grande pela frente: “estamos prontos para retomar as atividades esportivas e da comunidade da nossa cidade”.

Para o vice-prefeito, Teo Cusatis, “com certeza o esporte de Mogi das Cruzes vai avançar e trabalhar com as outras áreas da nossa prefeitura”.

Fred Abib e Guilherme Filipin estarão à frente da Secretaria de Esportes e Lazer