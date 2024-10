Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes inicia segunda etapa dos “Jogos da Alimentação Saudável II”

Ação melhora a introspecção das crianças

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, através do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) e em parceria com o Departamento Pedagógico (Deped), deu início na segunda-feira (7) à segunda etapa dos “Jogos da Alimentação Saudável II”. Este projeto faz parte do programa de Educação Alimentar Nutricional, ativo desde 2021, e conta com a participação de 66 unidades escolares, incluindo escolas municipais e creches subvencionadas.

O tema deste ano, “Vencendo a Seletividade Alimentar – Escola dos Alimentos!”, pretende conscientizar as crianças sobre os benefícios de uma alimentação saudável, reduzindo a seletividade alimentar e incentivando escolhas nutricionalmente ricas, tanto na escola quanto em casa. A secretária de Educação, Marilu Beranger, destacou a importância da iniciativa: “É muito gratificante realizarmos novamente esta iniciativa que coloca a educação alimentar e nutricional no centro da nossa missão de construir uma comunidade escolar mais saudável e consciente”.

Nesta segunda fase, as escolas realizarão atividades com o tema “Criação de recursos visuais” até sexta-feira (11). As atividades incluem a criação de cartazes sobre alimentos menos consumidos e jogos educativos para as crianças da educação infantil. A primeira etapa, realizada entre 30 de setembro e 4 de outubro, focou em conversas sobre alimentação saudável.

As próximas etapas incluem o preparo de receitas (14 a 18 de outubro) e um levantamento de dados sobre seletividade alimentar (21 a 25 de outubro). Escolas que completarem todas as etapas receberão selos de participação e concorrerão a visitas a locais importantes para a alimentação escolar no município.

Essas visitas, programadas para dezembro, incluirão uma plantação de agricultores rurais e o DAE, proporcionando aos alunos e educadores uma visão prática do processo de produção e distribuição dos alimentos.

Iniciativa visa reduzir a seletividade alimentar e promover escolhas nutricionalmente ricas nas escolas de Mogi das Cruzes