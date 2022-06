Secretaria de Educação abre inscrições para o EJA 2º Semestre

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir desta segunda-feira, dia 13. As inscrições estarão concentradas até o dia 15 de julho. Podem se inscrever jovens a partir dos 15 anos completos e que não concluíram o Ensino Fundamental. As aulas serão na EM. Coronel Almeida, localizada no centro de Mogi das Cruzes.

No período da manhã, das 8 às 12 horas, serão ofertadas vagas para o Ciclo I do ensino fundamental, o que corresponde do 1º ao 5º ano. À noite, as aulas serão das 19 às 22 horas e além do Ciclo I, os alunos poderão cursar o Ciclo II (6º ao 9º ano).

Um responsável pelo aluno ou o próprio estudante, caso seja maior de 18 anos, poderá fazer a inscrição pelo aplicativo Educa + Mogi ou pelo site da Secretaria Municipal de Educação . Os interessados também podem se inscrever presencialmente em qualquer unidade escolar municipal. Para os interessados que utilizarem o celular, a orientação é escolher a opção “Versão para Computador” para melhor visualização da tela.

O que precisa para se inscrever?

Certidão de Nascimento

RG

Comprovante de Residência

SELFIE do candidato segurando documento com foto (no caso de inscrição online)

Caderneta de Vacinação

Endereço: EM. Coronel Almeida – Rua Doutor Paulo Frontin, 240, Centro