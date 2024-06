Secretaria de Cultura promove Oficina de Portfólio

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre mais uma edição da Oficina de Portfólio de Projetos Culturais, no Centro Cultural, gratuitamente. A atividade ocorrerá no dia 4 de julho, das 14 às 18 horas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), visando auxiliar mais futuros proponentes de editais de projetos culturais a qualificarem seus dossiês de trajetória profissional. Interessados devem realizar inscrição on-line para garantir a vaga. Ao todo, estão disponíveis 30 vagas, que serão disponibilizadas pelo https://bit.ly/oficinaportfoliosebrae. .

Durante a oficina, serão discutidas as instruções e dicas sobre como melhorar a maneira de apresentar as informações profissionais, como organizar o registro e a comprovação dos trabalhos prestados, indo de dicas mais operacionais até orientações mais gerais, de caráter artístico e técnico.

A secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, ressalta o compromisso da gestão com a capacitação e o aprimoramento técnico dos artistas e produtores culturais de Mogi das Cruzes. “A oficina pretende contribuir para que a qualidade das realizações artísticas seja melhor apresentada nos portfólios dos proponentes locais, de maneira a ampliar suas chances de aprovação nos editais municipais, estaduais e federais. É um esforço para dar mais visibilidade à diversidade e consistência dos talentos da cidade, esclarecendo dúvidas sobre como organizar da melhor maneira a relação de trabalhos já realizados pelos artistas. Além de contribuir para que os mesmos possam preencher da melhor maneira os requisitos formais dos diversos processos seletivos. Isso aumenta as chances de ter mais artistas mogianos contemplados nos chamamentos públicos”.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Portfólio para projetos culturais