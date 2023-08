Sebrae e Suzano vão qualificar mais de 2,5 mil empreendedores até o final de 2024

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde possui operações, a Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, pretende qualificar mais de 2.500 empreendedores de 69 municípios no Estado de São Paulo. A iniciativa, chamada Projeto Semente, tem como objetivo gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho

O lançamento oficial da continuidade e ampliação do Projeto Semente ocorreu nesta quarta-feira, 9 de agosto, em solenidade realizada na sede do Sebrae-SP, na capital paulista. O evento contou com a participação de representantes do Sebrae-SP e da Suzano, além de integrantes de municípios contemplados nas regiões dos escritórios regionais do Sebrae-SP do Alto Tietê, Guaratinguetá, Sorocaba, Botucatu, Piracicaba e Sudoeste Paulista.

A ação, que contará com investimentos de R$ 7,7 milhões, pretende fortalecer o empreendedorismo local, além de colaborar para a geração de emprego e renda, retirando mais de 2.500 pessoas da linha de pobreza até o final de 2024. No ano passado, o projeto contou com aportes do Sebrae-SP e Suzano com ações de qualificação profissional e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica nas regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Em oito meses de execução, as ações alcançaram 20 municípios e retiraram 292 pessoas da pobreza.

“O Projeto Semente contribui com os Compromissos da Suzano para Renovar a Vida, um conjunto de 15 metas públicas de longo prazo da companhia, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre essas metas está ajudar a tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030. Nesse sentido acreditamos em parcerias como esta, com o Sebrae-SP, para alcançarmos esse objetivo. Ao fomentar o empreendedorismo local, contribuímos para criar oportunidades de negócios, novos empregos e, consequentemente, promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Com o lançamento desta nova etapa do Projeto Semente, renovamos a parceria que deu certo em 2022 e que já começou a fazer diferença na vida de muitas pessoas”, ressalta Giordano Bruno Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.

Para o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, o objetivo do projeto é promover a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo gerando negócios, empregos e renda para a população mais vulnerável do Estado. “Trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade é, atualmente, um foco estratégico do Sebrae-SP em prol de uma sociedade mais igualitária em termos de recursos e oportunidades, pois não há crescimento econômico sem que ele seja inclusivo. E ser inclusivo nos dá a oportunidade de transformar positivamente a vida de muitas pessoas, que é a nossa missão”, destaca.

Na região do Alto Tietê, a iniciativa irá beneficiar empreendedores dos municípios de Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. “Gerar emprego e renda por meio do empreendedorismo é o caminho para a construção de uma sociedade mais próspera. Aqui no Alto Tietê temos encarado esta premissa como uma de nossas prioridades. Neste sentido, a parceria com a Suzano é de extrema importância e estamos felizes por estarmos juntos neste projeto”, afirma Gilvanda Figueiroa, gerente regional do Sebrae-SP.