SAT de Guararema tem mais de 90 vagas de emprego abertas

De garçom a trabalhador rural, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) de Guararema tem mais de 90 vagas de emprego disponíveis. Em todas elas a inscrição é gratuita e facilitada por meio do web app que pode ser acessado a partir de qualquer celular ou computador em sat.guararema.sp.gov.br/.

Entre as ofertas de trabalho em destaque estão os cargos de ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante geral, auxiliar de lanchonete, de limpeza, de produção e comercial. Outras posições disponíveis são caseiro casal, costureira de máquinas industriais, empregada doméstica e entregador de gás.

Como no SAT Empregos há oportunidades para os mais variados perfis profissionais, também é possível se inscrever para trabalhar como recepcionista, soldador e para desempenhar inúmeras outras funções, seja no comércio, na indústria ou no setor de serviços.

Além das soluções digitais, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) também atende via WhatsApp (11) 95630-0728 ou telefones (11) 4693-1717 e (11) 4693-1432 e ainda presencialmente, ao número 127 da rua 19 de Setembro, no Centro de Guararema, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Ofertas de trabalho têm inscrição gratuita e facilitada pelo site do SAT Empregos