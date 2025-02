Saspe abre 40 vagas para o curso “O Poder do Marketing”

Interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira (24); iniciativa promoverá conhecimento em conceitos básicos de marketing e publicidade

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (24) as inscrições para o curso “O Poder do Marketing”, como parte do programa “Saspe Capacita”. O objetivo da iniciativa será o de promover o conhecimento em conceitos básicos de marketing e publicidade utilizando técnicas acessíveis e aplicáveis ao dia a dia.

Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas. O curso ocorrerá no próprio órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334, Centro), nos dias 11, 18 e 25 de março e em 1º de abril, sempre às terças-feiras. As aulas serão ministradas no período da manhã, das 8h30 às 9h30.

A capacitação será distribuída em quatro módulos, abrangendo diferentes conteúdos sobre a área. No primeiro, o tema “Desvendando o Marketing” será abordado por meio de práticas do dia a dia. Na segunda aula, o módulo “Como Chamar a Atenção” trará o impacto das cores, imagens, elementos visuais e comunicação para conquistar clientes. No terceiro encontro, a reflexão sobre “Onde estão os Clientes?” abordará estratégias para divulgar de forma eficiente. Por fim, o quarto módulo será “Dominando o WhatsApp Business”, com informações sobre como utilizar a ferramenta para atendimento, organização e vendas de forma prática.

As inscrições também devem ser realizadas presencialmente no Saspe, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Os interessados devem levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul, o curso é uma excelente oportunidade para aprender mais sobre o tema. “Com técnicas acessíveis e aplicáveis ao dia a dia, vamos capacitar os participantes para potencializar seus negócios, fortalecendo suas marcas para uma comunicação melhor com o público. O conhecimento fará a diferença”, comentou. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Saspe pelo telefone (11) 4743-1600.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

