São Paulo decreta luto oficial pela morte da professora no ataque na escola na Capital

O Governo de São Paulo decretou nesta segunda-feira (27) luto oficial de três dias pela morte da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, vítima de um ataque à faca na Escola Estadual Thomazia Montoro em São Paulo ocorrida hoje. A professora havia sido encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário da USP, mas não resistiu aos ferimentos.

“Muito pesar e tristeza com a notícia da morte da professora Elisabeth Tenreiro, que não resistiu aos ferimentos causados pelo horror do ataque desta manhã. Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro”, declarou o governador Tarcísio de Freitas.

Elisabete Tenreiro, de 71 anos, professora da Escola Estadual Thomazia Montoro, morreu nesta segunda-feira (27) após ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula. Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos.

Elisabete teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário, da USP. Ela era professora de Ciências e atuava na unidade desde o começo do ano.

A professora era funcionária aposentada do Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Estado da Saúde, contribuindo ativamente com a instituição ao longo de quatro décadas de trabalho na área de planejamento e desenvolvimento de atividades. Desde 2013 atuava como professora e na Escola Estadual Thomazia Montoro dava aulas de Ciências desde o início deste ano.